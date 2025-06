Raw 09.062025 Fallout from MITB

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla PHX Arena di Phoenix, Arizona. Lo show inizia con l'Undisputed WWE Champion John Cena che raggiunge il ring. Dice che i fan hanno sprecato le loro energie elogiando un comico di dubbio talento il cui più grande successo è fingere di essere lui. Chiede ai medesimi se pensavano che questo lo avesse davvero realizzato, poi li chiama attivisti da poltrona senza alcun potere reale di cambiare nulla. Dice che R-Truth è un espediente di cui non si preoccuperanno tra un anno, poi dice che non lo useranno mai più per beneficiare della sua pietà perché è il suo tour di ritiro e gli rimangono solo 19 presenze.

