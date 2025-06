Ravenna in attesa | la decisione della Covisoc cruciale per il ripescaggio in Serie C

Ravenna si trova in un'incerta attesa, con il cuore rivolto alla decisione della Covisoc che potrebbe determinare il suo futuro in Serie C. È una settimana fondamentale, il momento cruciale per conoscere se il club avrà la possibilità di ripescaggio o dovrà affrontare nuove sfide. La situazione si fa ancora più complessa con l’incertezza sulla partecipazione di altre squadre, come la Spal. Ora, tutto si concentra su venerdì, giorno decisivo per il destino del Ravenna e della sua passione.

È il momento dell'attesa. Anzi, è la settimana dell'attesa. Il Ravenna attende, appunto, la giornata di venerdì per capire se la Covisoc rigetterà qualcuna delle domande di iscrizione delle squadre aventi titolo per il prossimo campionato di serie C. A dire il vero ce n'è già una (la Spal ) che, pur avendo confermato di aver presentato una domanda incompleta, a prescindere dall'esito della decisione della Covisoc, non parteciperà al campionato di serie C 2025-26. Per il Ravenna però, non è sufficiente. I giallorossi sono secondi nella graduatoria dei ripescaggi dietro alla 'costituenda' Inter U23.

Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta. Attesa per Genova, Ravenna, Matera e Taranto - Le elezioni comunali del 2025 si sono tenute il 25 e 26 maggio, coinvolgendo 126 comuni, tra cui Genova, Ravenna, Matera e Taranto.

