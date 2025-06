Ravenna asportata una ghiandola surrenale di 3 chili a causa di un tumore

Ravenna si distingue ancora una volta per il coraggio e l’abilità della sua equipe medica. Quando una ghiandola surrenale, normalmente di pochi grammi, si trasforma in un enorme massa di oltre tre chili, il rischio e la complessità aumentano esponenzialmente. Ecco come il team del Santa Maria delle Croci ha affrontato questa straordinaria sfida, dimostrando che nulla è impossibile quando la competenza si unisce alla passione per la vita…

Ravenna, 10 giugno 2025 – Una ghiandola surrenale colpita da tumore benigno, già di per sé una patologia rara, che in questo caso presentava anche dimensioni eccezionali. Da un normale peso di dieci grammi era arrivata a tre chili e 200 grammi con un diametro di oltre venti centimetri. È questa la sfida che si è trovata davanti l'equipe di Chirurgia Generale 2 dell' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, diretta dal dottor Nicola Fabbri, che ha condotto con esito positivo l'intervento per asportarla. "Nei giorni scorsi – spiega il dottor Fabbri – una donna di 63 anni si è presentata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ravenna per dolori addominali.

Ghiandole surrenali - Le ghiandole surrenali sono organi endocrini che si trovano nella parte superiore dei reni.