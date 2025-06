Ravasi e Paglia due presidenti emeriti per rimanere nel giro che conta

Ravasi e Paglia, due figure di rilievo nel panorama vaticano, hanno saputo mantenere il loro peso specifico anche oltre le cariche ufficiali. La loro abilità nel rimanere al centro delle decisioni più importanti dimostra come, nel mondo ecclesiastico, il prestigio e le reti di influenza siano fondamentali per continuare a contare. Ma in un contesto così mutevole, nulla è definitivo: il loro percorso è ancora da scrivere, e il futuro potrebbe riservare sorprese inattese...

Gianfranco Ravasi e Vincenzo Paglia  tenevano molto alle loro “cariche vaticane”: il cardinale a quella di numero uno del Pontificio consiglio della cultura, il monsignore al ruolo di capo della Pontificia accademia per la vita. Ma, si sa, le presidenze si perdono, specie nei sacri palazzi: papa Francesco aveva soppresso l’ente di Ravasi, per trasformarlo in un dicastero, e il nuovo papa Leone XIV ha fatto scattare una “ghigliottina” inesorabile per Paglia. E allora che si fa? Si cancellano gli inviti dall’agenda? Oppure, come al Rotary, rimanere “nel giro” e farsi chiamare past president  del circolo? Ma sì, meglio battezzare con velocitĂ la carica di “ presidente emerito ”, che a tanti storici giornalisti della Rai evoca la porta di viale Mazzini per entrare nell’ufficio di Biagio Agnes, uno che quando perse il titolo di capo azienda conservò «con il coltello tra i denti» la stanza appendendo fuori il cartello “giĂ direttore generale”. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ravasi e Paglia, due “presidenti emeriti” per rimanere nel giro che conta

