Rassegna Under 30 | tre film presentati dai giovani abbonati del Cineforum

Scoprite la rassegna under 30 del cineforum, un’occasione unica per immergervi nel mondo del cinema attraverso gli occhi dei giovani abbonati. Tre film imperdibili, presentati tra il 13 e il 27 giugno, vi aspettano con biglietti a soli 3,50 € e dibattiti coinvolgenti subito dopo le proiezioni. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa vibrante esperienza culturale, che promette di arricchire il vostro entusiasmo per il cinema.

The apprentice – Alle origini di Trump, Flow e The substance, rispettivamente il 13, il 18 e il 27 giugno; biglietti a 3,50 € per tutti e dibattito a seguire. Mentre il mese di giugno prosegue con la coda del Cineforum (ogni martedì e mercoledì alle 15:30 e alle 21:00, sempre al prezzo speciale. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Rassegna Under 30: tre film presentati dai giovani abbonati del Cineforum

