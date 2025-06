Rassegna Under 30 | tre film presentati dai giovani abbonati del Cineforum

Scopri la rassegna under 30 del cineforum, un’occasione unica per i giovani cinefili di immergersi in film selezionati dai loro coetanei. Dal 13 al 27 giugno, non perdere tre titoli imperdibili: *The Apprentice*, *Flow* e *The Substance*, con biglietti a soli 3,50 € e dibattiti coinvolgenti subito dopo. E il mese di giugno continua con proiezioni settimanali ogni martedì e mercoledì alle 15:30 e alle 21:00, sempre a prezzo speciale...

