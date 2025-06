Raspadori può lasciare il Napoli | la nuova offerta dalla Serie A cambia tutto

Il calciomercato infiamma la Serie A: un top club si fa avanti per Raspadori, mettendo in discussione i piani di Conte e il progetto del Napoli. La cessione dell’attaccante potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre le trattative con grandi nomi come Kevin De Bruyne si intensificano. La strada verso il tricolore si fa sempre più incerta, e ogni mossa potrebbe essere decisiva per il destino delle squadre coinvolte.

Un top club della Serie A si fa avanti per l'attaccante del Napoli: una sua cessione potrebbe mandare all'aria tutti i piani di Conte. Prosegue il calciomercato. Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive: il direttore sportivo Giovanni Manna sta facendo di tutto per rinforzare la rosa di Antonio Conte e cercare di trionfare nuovamente. Vicino alla chiusura l'affare tra il club partenopeo e Kevin De Bruyne, col belga sempre più vicino all'approdo in Serie A. Nel frattempo, però, una notizia spaventa tutti i tifosi del Napoli. Giacomo Raspadori potrebbe salutare gli azzurri durante questa sessione di calciomercato: un club importante del campionato italiano lo ha messo nel mirino e sembra pronto ad acquistarlo.

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Il Napoli pareggia contro il Genoa e si porta a +1 sull’Inter Lukaku e Raspadori portano in vantaggio il Napoli, ma un autogol di Meret e Vasquez regalano 1 punto al Genoa ? #Tuttosport Partecipa alla discussione

NAPOLI TAKILDI! Serie A | Genoa 2 - 2 Napoli ?15' Romelu Lukaku ?32' Alex Meret (k.k) ?64' Giacomo Raspadori ?84' Johan Vasquez 1? Napoli - 78p 2? Inter - 77p Ligin bitmesine 2 hafta kaldi. Partecipa alla discussione

Raspadori in gol con l’Italia che batte la Moldova. In campo anche Di Lorenzo; Raspadori da record: nessuno segna più di lui in Nazionale!; Napoli, Raspadori al bivio: possibile la cessione. Bologna sullo sfondo per un maxi asse.

Napoli, Raspadori al bivio: possibile la cessione. Bologna sullo sfondo per un maxi asse - L'ex Sassuolo potrebbe salutare e approdare in rossoblù nell'ambito delle operazioni che potrebbero far fare la tratta opposta a Beukema e Ndoye.

Pedulla: "Raspadori nel mirino della Lazio, piace ad altre tre squadre" - Giacomo Raspadori è nel mirino della Lazio, a riferirlo è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia.

Italia, Raspadori: "Mi dispiace per Spalletti, fortunato ad averlo avuto a Napoli" - Giacomo Raspadori, attaccante in forza al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della redazione sportiva della RAI.