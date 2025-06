Raspadori Lazio i biancocelesti vogliono l’attaccante del Napoli La situazione attuale sulla trattativa

La Lazio ha messo nel mirino Giacomo Raspadori, l’attaccante del Napoli desideroso di una nuova sfida. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, i biancocelesti stanno lavorando per portarlo a Formello, puntando a un grande colpo che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma le ultime indiscrezioni fanno sperare in un possibile sblocco a breve. La questione resta calda e da seguire con attenzione.

L'ipotesi Giacomo Raspadori per il calciomercato Lazio potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di concreto. A rilanciare la notizia è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che ha svelato l'interessamento del club biancoceleste nei confronti dell'attaccante del Napoli.

