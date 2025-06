Rapporto Almalaurea 2025 occupazione in crescita e stipendi più alti | quanto guadagnano i laureati in Italia

Il Rapporto AlmaLaurea 2025 svela un panorama promettente per i laureati italiani: occupazione in crescita e stipendi più alti di circa 249 euro rispetto al passato. Mai così favorevole negli ultimi dieci anni, con un incremento dei contratti a tempo indeterminato, il percorso verso il successo professionale si conferma una realtà concreta. Scopriamo insieme come queste novità stiano rivoluzionando il mercato del lavoro in Italia.

Crescono stipendi e occupazione per i laureati italiani. È quanto emerso dal Rapporto AlmaLaurea 2025, presentato all'Università di Brescia. Il tasso di occupazione di chi ha una laurea non è mai stato così alto negli ultimi 10 anni. Aumentano anche i contratti a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

