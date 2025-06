Rapine furti in casa e di auto in calo crescono le truffe bancarie | Il denaro ora si ruba dai conti online

Negli ultimi mesi, mentre rapine e furti in casa o auto registrano un calo, cresce preoccupantemente il fenomeno delle truffe bancarie online. I cittadini sono sempre più vittime di frodi digitali, che colpiscono direttamente i conti correnti e le finanze personali. Secondo l’ultimo report ISTAT, la vigilanza e la prevenzione diventano strumenti fondamentali per tutelare il proprio denaro in un mondo digitale in continua evoluzione.

Calano i borseggi ma aumentano i furti dai conti online: sempre più italiani sono vittime di truffe sul web. Dall'ultimo report Istat "Reati contro la persona e la proprietà: vittime ed eventi – 2022/2023", che dà conto dell'andamento del fenomeno in Italia dal 2015 al 2023.

