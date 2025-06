rapine a raffica sul raccordo e nelle farmacie il maggio criminale di una coppia di banditi

Un maggio infuocato segnato da una raffica di rapine sul raccordo e nelle farmacie, orchestrate da una coppia di criminali senza scrupoli. Dieci colpi in poco più di due settimane, con un ritmo ormai da record: anche due al giorno. La loro cattura, avvenuta grazie a dettagli come un tatuaggio e un orecchino con diamante, ha svelato un passato criminale di Latina, portandoli davanti alla giustizia. Un mese che resterà impresso nella memoria delle vittime e delle forze dell’ordine.

