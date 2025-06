Rapina un coetaneo con lo spray al peperoncino poi evade dai domiciliari | arrestato

Un episodio inquietante che mette in luce le sfide della sicurezza e del rispetto delle regole. Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Fidenza hanno arrestato un 22enne, già sotto domiciliari, per aver rapinato un coetaneo usando uno spray al peperoncino e aver successivamente evaso. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità, evidenziando l’importanza di un sistema di controllo efficace e della prevenzione.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno tratto in arresto un 22enne di origine straniera, cogliendolo in flagranza del reato di evasione. Il giovane, infatti, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

