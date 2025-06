Rapina in farmacia con pistola | presunto responsabile incastrato da una macchia sul pollice

Un’improvvisa rapina in farmacia a Monopoli ha scosso la comunità, ma la brillante intuizione dei carabinieri ha portato alla cattura del sospettato. Grazie a una piccola ma fondamentale traccia sulla sua pelle, un’impronta sul pollice ha incastrato il 52enne di Fasano, portandolo agli arresti domiciliari. Una dimostrazione che anche i dettagli più minuti possono fare la differenza tra colpevolezza e innocenza, mantenendo alta la sicurezza e la giustizia.

MONOPOLI (BARI) - Un 52enne residente a Fasano è finito agli arresti domiciliari poiché presunto responsabile di una rapina ai danni di una farmacia di Monopoli. Il provvedimento scaturisce dall'indagine condotta dal comando carabinieri di Monopoli nel gennaio 2024, quando un uomo, con il volto.

