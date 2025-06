Ranieri | Voglio solo pensare alla Roma E autorizza Zazzaroni a pubblicare il messaggio

Claudio Ranieri, con il cuore orientato alla Roma, sceglie di mettere da parte le sirene della Nazionale e concentrarsi completamente sulla sua squadra del cuore. In un messaggio condiviso da Zazzaroni, l’allenatore ha spiegato la sua decisione di smettere, lasciando intendere che ora il suo unico pensiero è il club giallorosso. Ranieri vuole dedicarsi esclusivamente alla Roma, un gesto di pura passione e dedizione per i colori che ama.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha condiviso su Instagram lo screenshot della chat con Claudio Ranieri (autorizzato da quest’ultimo), in cui gli spiega del rifiuto alla Nazionale italiana. Stamani alle 9:10, Ranieri scrive a Zazzaroni: “ Ho deciso di rinunciare, i Friedkin mi avevano lasciato liberi di scegliere, ma io ho promesso di smettere. Se avessi voluto continuare, non avremmo preso Gasperini. Voglio solo pensare alla Roma ”.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Ivan Zazzaroni (@ivan.zazzaroni) Repubblica accusava Ranieri e ricordava che Lippi rinunciò per incompatibilitĂ . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it