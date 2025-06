Ranieri sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia | dice sì a Gravina avrà un doppio ruolo

Clamoroso colpo di scena nel mondo del calcio italiano: Ranieri Sar224 è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, accettando la sfida proposta da Gravina. Con un doppio ruolo che non crea conflitti, il veterano della panchina si prepara a guidare gli azzurri, mentre continuerà a essere advisor della Roma. Un inizio promettente per una nuova era, ma quali saranno le sue prime mosse? Continua a leggere per scoprirlo.

Ranieri ha accettato la proposta di Gravina, sarà il successore di Spalletti sulla panchina dell'Italia. Resterà advisor della Roma, non c'è incompatibilità sui due incarichi.

#Spalletti #Gravina #mondiale #Italia #Ranieri Al di là che l'errore di far sedere in panchina un tecnico esonerato è enorme, ma stasera chi uscirà vincitore sarà solo #Spalletti. l'Italia vincerà con largo scarto e lui dirà: "Visto? Il problema non ero io!". Da segnali Partecipa alla discussione

#Ranieri pronto a dire di sì alla chiamata di #Gravina. Vuole aiutare l’#Italia a salvare la qualificazione al Mondiale e i Friedkin hanno già dato il benestare al doppio incarico di ct e di loro consigliere personale per le strategie della #Roma (#gds) Partecipa alla discussione

