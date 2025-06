Ranieri rinuncia all’Italia le reazioni | Roma e Nazionale hanno bisogno di certezze non compromessi

Claudio Ranieri ha fatto una scelta coraggiosa, rinunciando all’Italia per dedicarsi completamente alla Roma. Una decisione che ha scatenato reazioni contrastanti nel mondo del calcio, evidenziando l’esigenza di certezze e compromessi minimi per il futuro della Nazionale. La federazione ora dovrà affrontare questa sfida, cercando un nuovo stratega. Ma qual è stato il commento di Ivan Zazzaroni? Scopriamolo insieme.

È sicuramente destinata a far parlare la decisione di Claudio Ranieri di non accettare la panchina della Nazionale Italiana. La Federazione adesso dovrà trovare un’alternativa, dopo che Sir Claudio ha voluto dedicarsi interamente alla Roma, rinunciando quindi al doppio incarico. Andiamo a vedere quali sono state le reazioni dopo questa scelta, a partire da Ivan Zazzaroni, che si è espresso a TeleRadioStereo. Queste le sue parole: “A Ranieri quindici giorni fa gli avevo scritto: ‘Preparati, perché se perdono con la Norvegia chiamano te’. Ieri sera gli ho scritto e gli ho chiesto: ‘Ma cosa ti blocca?’, e lui mi ha risposto: ‘La coreografia della Sud. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri rinuncia all’Italia, le reazioni: “Roma e Nazionale hanno bisogno di certezze, non compromessi”

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

La rinuncia di Ranieri alla nazionale è un atto di lealtà. Il doppio ruolo tra la maglia azzurra e la Roma sarebbe stato pericoloso.per tutti. Non basta un traghettatore per tentare di andare al Mondiale Partecipa alla discussione

#Italia, #Ranieri rinuncia alla panchina della #Nazionale. Ancora una volta, hai scelto noi! Ancora una volta, hai scelto la tua gente! Ancora una volta, grazie! #ASRoma Partecipa alla discussione

