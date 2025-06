Ranieri rinuncia alla panchina della nazionale | i motivi della clamorosa scelta

Claudio Ranieri rinuncia alla panchina della Nazionale italiana, una decisione che ha sorpreso molti appassionati di calcio. Dopo l’esonero di Spalletti, si era parlato di un possibile ritorno in azzurro, ma il tecnico romano ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulla sua Roma. La famiglia Friedkin lo sostiene, riconoscendo il suo prezioso contributo. Il suo cuore batte per il club giallorosso, e ora il suo obiettivo è portarla sempre più in alto…

Non sarĂ Claudio Ranieri il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana dopo l’esonero di Spalletti. L’ormai consulente della Roma (di cui è stato allenatore fino a fine campionato) ha rinunciato all’incarico come riferito da Sky Sport. La famiglia Friedkin si era schierata al suo fianco, accettando la sua decisione, ma lui ha riflettuto e deciso di lavorare soltanto per la Roma, cercando di portarla sempre piĂą in alto. Il voler rispettare l’impegno “giallorosso” era la prioritĂ e nonostante la tentazione, ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul club romano. Prende quota la pista Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranieri rinuncia alla panchina della nazionale: i motivi della clamorosa scelta

