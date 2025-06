ranieri rinuncia alla nazionale sky sport

Claudio Ranieri ha deciso di rinunciare alla guida della Nazionale, lasciando dietro di sé un clima di delusione e polemiche. Sky Sport e Gianluca Di Marzio ci hanno aggiornato sulla notizia, sottolineando come questa scelta chiuda una parentesi complicata e controversa. Dopo una serie di dubbi e tensioni, il tecnico romano si concentrerà esclusivamente sul suo ruolo con la Roma, continuando a scrivere la sua storia in giallorosso. La vicenda dimostra ancora una volta quanto sia importante fare chiarezza e scelte decise nel mondo del calcio.

Claudio Ranieri rinuncia alla Nazionale. Lo annuncia Sky Sport e lo scrive su X Gianluca Di Marzio. Si chiude così una 48 ore piuttosto triste, in cui Claudio Ranieri non ci ha fatto una bella figura. Hanno vinto i romanisti e il loro “Ranieri non si tocca”. Continuerà a lavorare unicamente con la Roma, forte del contratto con Friedkin. Effettivamente la vicenda del doppio incarico era una pagliacciata. Avrebbe dovuto scegliere. Non se l’è sentita, evidentemente. Dirà che aveva preso un impegno con la Roma. Buon pro gli faccia. Ranieri il doppio incarico non si può: o la Roma o la Nazionale. Il regolamento Figc è chiaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it