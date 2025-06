ranieri rinuncia alla nazionale resta alla roma

Claudio Ranieri, dopo aver considerato l'offerta di guidare la Nazionale, ha deciso di rimanere fedele alla Roma e ai Friedkin. Una scelta che sorprende, ma dimostra il suo valore di leale professionista e il forte legame con il club giallorosso. La decisione di Ranieri apre nuovi scenari nel calcio italiano, lasciando spazio a riflessioni sul futuro dei vertici nazionali e sulla continuità della sua carriera.

AGI - Claudio Ranieri non sarà il commissario tecnico della Nazionale dopo l' esonero di Luciano Spalletti. Secondo quanto apprende l'AGI, l' ultimo allenatore della Roma, oggi impegnato in un altro ruolo nello stesso club giallorosso, in un primo momento avrebbe dato parere favorevole alla proposta ma poi ha scelto di rimanere fedele al progetto dei Friedkin.