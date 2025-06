Ranieri rinuncia al ruolo di ct della Nazionale niente doppio incarico | Resto a disposizione della Roma

Claudio Ranieri, dopo un'intensa notte di riflessioni, ha deciso di rinunciare alla chance di guidare la nazionale italiana, preferendo restare fedele al suo impegno con la Roma. Una scelta difficile, ma dettata dal desiderio di dare il massimo in un ruolo che gli sta particolarmente a cuore. La sua determinazione rimane forte: Claudio resta a disposizione dei giallorossi, pronto a contribuire con tutta la passione e professionalità di sempre.

