Ranieri Repubblica stamattina lo accusava giustamente e ricordava che Lippi rinunciò per incompatibilità

Claudio Ranieri questa mattina ha riflettuto con lucidità sulla sua esperienza in Nazionale, riconoscendo che il doppio incarico era una strada insostenibile. Repubblica evidenziava come Lippi, in passato, avesse rinunciato per incompatibilità, e ora Ranieri sembra aver capito che dedicarsi totalmente al ruolo di CT fosse l’unica scelta sensata. La sua decisione sottolinea quanto sia difficile conciliare passioni e responsabilità. Alla fine, la coerenza premia sempre.

Claudio Ranieri questa mattina deve aver capito che la sua vita in Nazionale col doppio incarico non sarebbe stata agevole. Sarebbe stato cucinato a fuoco lento e alla fine impallinato. E ha rinunciato. Onestamente il doppio incarico era una strada grottesca. O fai il ct della Nazionale, o non lo fai. Vuoi fare il consulente dei Friedkin? Va bene, è giusto che sia rimasto lì. Stamattina Repubblica giustamente criticava l’idea del doppio incarico, ricordava che c’è incompatibilità stabilita in maniera evidente da una norma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri, Repubblica stamattina lo accusava (giustamente) e ricordava che Lippi rinunciò per incompatibilità

Cosa riportano altre fonti

