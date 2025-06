Ranieri non sarà il ct dell’Italia

Claudio Ranieri dice no all’Italia, preferendo dedicarsi al suo club. L’esperto Gianluca Di Marzio svela che la decisione non deriva da ostacoli della Roma o della Federcalcio, ma dalla volontà del tecnico di restare fedele al progetto con i giallorossi. Una scelta che segna un cambio di rotta importante per il calcio italiano, lasciando spazio a nuove possibilità e strategie…

Claudio Ranieri ha rinunciato alla possibilità di essere commissario tecnico dell’ Italia. Lo riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, spiegando che non c’è stato alcun impedimento da parte della Roma per il doppio ruolo che avrebbe comportato l’incarico azzurro, né da parte della Federcalcio. È stato però Ranieri a rifiutare le lusinghe della Figc: la priorità è concentrarsi sull’accordo costruito da tempo con la Roma e i Friedkin, dei quali è senior advisor. Ora è Pioli il favorito per il post-Spalletti. Chi allora per il dopo-Spalletti, che ha salutato dopo la partita contro la Moldavia? Torna in auge il nome di Stefano Pioli, inizialmente dato per favorito e poi superato da ‘Sir Claudio’. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ranieri non sarà il ct dell’Italia

In questa notizia si parla di: Ranieri Italia Sarà Stato

Italia: Buongiorno lascia il ritiro, al suo posto Ranieri - L'Italia di Spalletti affronta un nuovo imprevisto: l'addio di Buongiorno dal ritiro, dopo il forfait di Vicario.

#gravina dice che non c'è stato nessun contatto, #Spalletti dice di esser stato cacciato contro sua volontà. E domani sarà probabilmente in panchina. Siamo alla follia demmerda nazionale. Fare tabula rasa. #Buffon domani in panca, poi #Ranieri Partecipa alla discussione

Dopo aver sollevato dall’incarico di CT Luciano Spalletti – che sarà comunque in panchina per la gara contro la Moldova – la FIGC è alla ricerca di un nuovo allenatore per la panchina della Nazionale: il candidato principale è Claudio Ranieri. I contatti con la Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Ranieri rifiuta la panchina dell'Italia, non sarà il nuovo Ct dopo l'esonero di Spalletti; Ranieri, non c'è incompatibilità tra l'Italia e la Roma: sarà solo consulente di Friedkin; Claudio Ranieri sarà il prossimo ct dell’Italia: cos’è il doppio incarico e perché ha detto “Sì” a Gravina.