Ranieri Italia, svolta incredibile: l’ex Juventus ha preso questa decisione per il suo futuro! Di seguito tutti i dettagli e i retroscena svelati da Sky Sport. Claudio Ranieri ha rinunciato alla possibilitĂ di diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana. A svelarlo è Sky Sport, che spiega anche i motivi e retroscena che hanno portato a questa decisione dell’ex Juve. Secondo quanto si apprende non c’è stato alcun impedimento da parte della Roma, di cui è diventato da qualche settimana dirigente: i Friedkin si erano schierati al suo fianco aprendo al doppio impegno, ma l’ex allenatore ha deciso di mantenere la parola data al club giallorosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ranieri Italia, svolta incredibile: l’ex Juventus ha preso questa decisione per il suo futuro! Tutti i dettagli e i retroscena

