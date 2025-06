Ranieri-Italia spunta il messaggio che chiarisce tutto | il motivo del rifiuto

Claudio Ranieri dice no alla Nazionale italiana, rivelando il motivo dietro la sua decisione. Dopo un lungo corteggiamento da parte della FIGC, l’ex allenatore della Roma ha scelto di dedicarsi al progetto giallorosso, rinunciando all’ambita panchina azzurra. Una decisione che sorprende gli appassionati e apre nuovi scenari nel calcio italiano. Ma cosa ha spinto Ranieri a fare questa scelta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Claudio Ranieri ha rinunciato al ruolo di CT della Nazionale italiana. Il lungo corteggiamento presidente della FIGC Gabriele Gravina non è quindi bastato, con l'ormai ex allenatore della Roma che ha deciso di dare priorità al nuovo progetto giallorosso nonostante il via libera dei Friedkin al doppio incarico. I contatti con Gravina dei giorni scorsi sembravano aver portato i suoi frutti, ma alla fine il no è arrivato direttamente dall'ormai consigliere per il club giallorosso della famiglia Friedkin.