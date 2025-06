Ranieri Italia l’allenatore rinuncia al ruolo di ct della Nazionale! I Friedkin avevano dato apertura totale ma…

Claudio Ranieri, il celebre allenatore italiano, ha deciso di rinunciare al ruolo di CT della Nazionale, nonostante l’apertura totale dimostrata dai Friedkin. Una scelta inaspettata che scuote il mondo del calcio: dopo l’addio di Spalletti e le voci su un possibile ritorno di Ranieri, ora si apre un nuovo capitolo. Ecco cosa si cela dietro questa decisione e quali sono le prossime mosse del pallone italiano.

Ranieri Italia, l'allenatore rinuncia al ruolo di ct della Nazionale! I Friedkin avevano dato apertura totale ma. Ecco il motivo della scelta. Non sarà Claudio Ranieri il prossimo ct dell' Italia. Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, col presidente Gravina che aveva deciso di sollevarlo dall'incarico il giorno prima della gara contro la Moldova, il primo nome nella lista per sostituirlo era proprio quello dell'ex tecnico della Roma (il quale è rimasto in giallorosso con un ruolo dirigenziale). Nella mattinata di oggi è arrivata la decisione definitiva dell'ex allenatore di Inter, Juve e Cagliari (tra le altre): rinuncia al ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

