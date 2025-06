Ranieri Italia arriva la decisione del tecnico | ecco la scelta presa dall’ex Roma!

Clamorose novità in vista per il mondo del calcio italiano: dopo l’addio di Spalletti, si fa sempre più concreta la possibilità di rivedere Ranieri sulla panchina azzurra. La decisione del tecnico, ex Roma e ex Inter, potrebbe cambiare le sorti della Nazionale. Ma quale sarà la sua prossima mossa? Scopriamo insieme l’ultima indiscrezione su questa intrigante fase di transizione, perché il futuro del calcio italiano potrebbe riscriversi proprio grazie a Ranieri.

Ranieri Italia, ecco arrivare la decisione del tecnico per la panchina, vediamo la scelta presa dall’ex allenatore della Roma. Ranieri Italia, un matrimonio destinato a diventare realtà? Questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto su chi potrebbe prendere il posto dell’ex Inter Luciano Spalletti (ieri la sua ultima panchina in azzurro), sentiamo in un breve passaggio cosa dice su Ranieri, eccone un estratto: RANIERI ITALIA – «Ranieri attende l’evolversi degli eventi con la tranquillità che ha contraddistinto la sua carriera: per amore non ha detto di no alla Roma che loha chiamato la scorsa stagione e per lo stesso sentimento non ha detto di no all’ Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com