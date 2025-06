Ranieri in Nazionale e consulente di Friedkin | lo scenario peggiore per il tifoso della Roma

Immaginate il volto di Claudio Ranieri, simbolo di passione e dedizione, che si prepara a vestire la maglia di ct della Nazionale italiana. Con il supporto di Dan Friedkin, pronto a dare il via libera, lo scenario dipinge un cambiamento epocale nel calcio italiano. Tuttavia, questa doppia veste potrebbe nascondere rischi e sfide impreviste, lasciando i tifosi della Roma a chiedersi cosa riserverĂ il futuro per il loro amato club.

(Adnkronos) – Claudio Ranieri potrebbe diventare a breve Ct della Nazionale italiana. Dan Friedkin avrebbe dato il suo via libera al presidente federale Gabriele Gravina per formulare la sua proposta, che l’ormai ex allenatore della Roma sarebbe pronto ad accettare. Ranieri rimarrebbe consulente della famiglia Friedkin senza avere però incarichi formali nella As Roma. Si aggirerebbe in questo modo la norma che esclude la possibilitĂ di un doppio incarico. Ranieri, nei fatti, lavorerebbe fuori da Trigoria, rompendo sul nascere il tandem operativo con Gian Piero Gasperini, arrivato proprio per una decisione chiaramente firmata Ranieri. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Ranieri in Nazionale e consulente di Friedkin: lo scenario (peggiore) per il tifoso della Roma

