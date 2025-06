Ranieri dire no si può ma in questo modo è un danno per l' Italia

La scelta di non voler allenare andava comunicata subito. Ma, dai giocatori ai tifosi, si è perso il senso del bene comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri, dire no si può ma in questo modo è un danno per l'Italia

In questa notizia si parla di: ranieri - dire - modo - danno

Ranieri, sfogo nel post partita con Marelli! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO - Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione nel post partita contro l'Atalanta, contestando la decisione di revocare un rigore.

Come non può intervenire il #Var? #Ranieri spiega il Var a modo suo. Il contatto è cercato su ma un pò di obiettività ti danno un rigore contro così sai che rumba. Domani si parlerà solo di questo. Un classico #AtalantaRoma Partecipa alla discussione

#Nazionale Claudio #Ranieri non allenerà gli Azzurri . "Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale", così l'ex allenatore all'Aansa Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Ranieri, dire no si può ma in questo modo è un danno per l'Italia; Ranieri e Hummels danno una lezione di sport: niente scuse dopo l'espulsione dubbia, solo onestà; Tre spaccate in tre mesi. Il titolare della pasticceria: “Paura costante” / FOTO.

Ranieri, dire no si può ma in questo modo è un danno per l'Italia - Ma, dai giocatori ai tifosi, si è perso il senso del bene comune ...

Marco Ranieri: "Abbiamo evidenziato che in un gruppo di malati il Coronavirus induce un danno a entrambe le componenti del polmone" - nell'ambito dei malati con insufficienza respiratoria acuta da Covid 19, in cui il virus induce un danno a entrambe le componenti ...