Ranieri dice no Niente Nazionale resta alla Roma

Claudio Ranieri ha scelto di rimanere alla guida della Roma, rinunciando alla chiamata della Nazionale. Una decisione inaspettata che ha sorpreso tutti, inclusa la federazione italiana, desiderosa di affidargli il timone azzurro. La passione e l’impegno del tecnico romano per i colori giallorossi sono stati più forti di qualsiasi tentazione nazionale, confermando ancora una volta il suo amore per la società capitolina. La sua scelta segna una svolta importante nel calcio italiano.

Claudio Ranieri ha detto no alla Nazionale. Sembrava cosa fatta con il via libera anche dei Friedkin ma il tecnico romano ha declinato la panchina dell’Italia preferendo mantenere il suo nuovo incarico e il suo impegno totale con l’AS Roma. Un rifiuto clamoroso che ha spiazzato la federazione. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ranieri dice no. Niente Nazionale, resta alla Roma

Torino, Vanoli: "Mi sarebbe piaciuto Ranieri in Nazionale. Contestazione? I tifosi hanno il diritto di farlo" - Alla vigilia dell'ultima partita contro la Roma, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha commentato le contestazioni dei tifosi, sottolineando che “hanno il diritto di farlo”.

Claudio #Ranieri in pole position per sostituire Luciano #Spalletti alla guida della Nazionale Ma Claudio Ranieri oggi è senior advisor per la Roma I due incarichi sono conciliabili? Cosa dice il regolamento federale a riguardo? Ce ne parla @lea_or Partecipa alla discussione

Il no di #Ranieri alla nazionale perché già impegnato con la Roma é l’ennesima figuraccia della Gazzetta, che da due giorni sbatte in prima pagina una notizia che non c’é forzando la mano a tutti. Zero attendibilità , oramai, con vendite precipitate. Chiedetevi c Partecipa alla discussione

