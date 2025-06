Ranieri dice no alla Nazionale | Resto a disposizione della Roma

Claudio Ranieri, volto noto del calcio italiano, ha scelto di rimanere fedele alla Roma, rinunciando all'opportunità di guidare la Nazionale. Ringraziando il presidente Gravina per la fiducia, il tecnico ha deciso di dedicarsi completamente al suo ruolo nel club giallorosso. Una decisione che riflette il suo amore e impegno per la Roma, dimostrando che la passione per il club supera ogni altra ambizione. Ranieri ha così confermato il suo massimo coinvolgimento in un momento cruciale per la squadra.

"Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale", così Claudio Ranieri si esprime a seguito delle prime indiscrezioni che lo volevano come successore di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale azzurra.

Torino, Vanoli: "Mi sarebbe piaciuto Ranieri in Nazionale. Contestazione? I tifosi hanno il diritto di farlo" - Alla vigilia dell'ultima partita contro la Roma, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha commentato le contestazioni dei tifosi, sottolineando che “hanno il diritto di farlo”.

Il no di #Ranieri alla nazionale perché già impegnato con la Roma é l’ennesima figuraccia della Gazzetta, che da due giorni sbatte in prima pagina una notizia che non c’é forzando la mano a tutti. Zero attendibilità, oramai, con vendite precipitate. Chiedetevi c Partecipa alla discussione

Lasciate stare Ranieri e fategli fare l’allenatore della nazionale (se vuole) senza massacrarlo. Alla Roma ha dato fin troppo. E continuerà certamente a dare. Ma è giusto così. Uno come lui merita la #nazionaleitaliana #Ranieri Partecipa alla discussione

