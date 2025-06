Ranieri dice no alla Nazionale | Gravina offre la panchina di Ct a Pioli Fiorentina | rischio di dover cercare un altro allenatore

Claudio Ranieri ha deciso di declinare l’offerta della Nazionale italiana, preferendo concentrarsi sul suo ruolo di senior advisor alla Roma, nonostante le rassicurazioni di Gravina sulla compatibilità. Nel frattempo, Gravina apre a Pioli per la panchina azzurra, ma questa scelta potrebbe complicare ulteriormente il futuro della nostra selezione, costringendo la FIGC a cercare un nuovo allenatore. Una situazione che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di calcio italiani.

ROMA – Niente da fare. Non sarà Claudio Ranieri il prossimo ct della nazionale italiana. L’attuale tecnico e prossimo dirigente della Roma ha rifiutato la chiamata della Figc per concentrarsi sul suo futuro ruolo di senior advisor dei giallorossi nonostante le rassicurazioni del presidente Gabriele Gravina sulla compatibilità dei due ruoli. La federazione andrà dunque alla ricerca . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ranieri dice no alla Nazionale: Gravina offre la panchina di Ct a Pioli. Fiorentina: rischio di dover cercare un altro allenatore

