Ranieri dice di no alla Nazionale! E adesso chi farà il CT | le ultime – Sky

Claudio Ranieri ha detto di no alla Nazionale. L'attuale dirigente della Roma ha deciso di rimanere in giallorosso e di rinunciare al ruolo di CT dell'Italia. E adesso cosa succede: chi farà il Commissario Tecnico della Nazionale? CLAMOROSO – Un fulmine a ciel sereno in casa Inter: Claudio Ranieri ha detto di no alla Nazionale. Il dirigente giallorosso, ritiratosi dalla carriera di allenatore proprio quest'anno dopo aver guidato la Roma quasi in Champions League, ha deciso di rinunciare ad essere il CT dell'Italia e quindi a succedere a Luciano Spalletti. Nelle scorse ore si era parlato di un avvicinamento di Ranieri alla Nazionale con un colloquio tra il senior advisor romanista e la proprietà Friedkin.