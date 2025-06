Ranieri dal sì al no alla Nazionale | cosa è successo nelle 48 ore più sofferte

Dalla chiamata in nazionale al dilemma con la Roma, Ranieri ha attraversato 48 ore intense e condivise tra emozioni e incertezze. L’entusiasmo per la richiesta della Federcalcio si scontra con il timore di danneggiare il club che lo ha cresciuto: un vero dilemma da risolvere. In questa sfida personale, ogni decisione si intreccia con passioni e responsabilità , dimostrando quanto possa essere complesso scegliere tra cuore e dovere.

All'entusiasmo iniziale per la chiamata della Federcalcio ha fatto da contraltare il dubbio di fare un torto alla Roma.

Torino, Vanoli: "Mi sarebbe piaciuto Ranieri in Nazionale. Contestazione? I tifosi hanno il diritto di farlo" - Alla vigilia dell'ultima partita contro la Roma, Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha commentato le contestazioni dei tifosi, sottolineando che “hanno il diritto di farlo”.

http://CM.IT | #Ranieri Ct della Nazionale e doppio incarico: la posizione della Federazione, cosa è successo nella notte ? @francescoiucca @eleonora_trotta Partecipa alla discussione

La mia top 3 ideale post #Spalletti: 1. Claudio Ranieri. Serve un “minestraro” di successo capace di cavare il sangue dalle rape. 2. Jürgen Klinsmann. Ideale per rifondare con anche idee nuove. 3. Fabio Cannavaro. Carisma, esperienza, voglia di vincere. Partecipa alla discussione

