Rania di Giordania la foto unica e speciale per l’anniversario di matrimonio

Celebrando 32 anni di amore e dedizione, Rania di Giordania ha condiviso una foto unica e speciale su Instagram per questa occasione memorabile. La Regina ha voluto dedicare un messaggio d’amore che tocca il cuore, sottolineando la forza del legame con il Re Abdullah. Un’immagine che non solo cattura l’essenza di un matrimonio duraturo, ma rappresenta anche un simbolo di resistenza e passione. La loro storia d’amore continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

Rania di Giordania e Abdullah festeggiano 32 anni di matrimonio e la Regina ha voluto celebrare questa importante data con una foto speciale su Instagram e un messaggio d'amore a dir poco commovente. Rania di Giordania, il messaggio d'amore per 32 anni di matrimonio. Rania e Abdullah di Giordania si sono sposati il 10 giugno 1993, dunque festeggiano 32 anni di matrimonio.

Rania di Giordania, lo spettacolare matrimonio della nipote Aisha. Ma lei non c’è - Rania di Giordania è la grande assente al matrimonio della nipote, la Principessa Aisha bint Faisal, e Karim Al Mufti.

