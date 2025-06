Ramisyllis multicaudata il verme marino con centinaia di… ani

Nel misterioso mondo sottomarino, il verme Ramisyllis multicaudata si distingue per le sue straordinarie caratteristiche: con centinaia di appendici e una sorprendente strategia riproduttiva, rimane nascosto all’interno di una spugna, svelando i segreti della sua incredibile longevità e adattabilità. Un esempio affascinante di come la natura trovi sempre nuove soluzioni per sopravvivere. Scopriamo insieme questa meraviglia marina, capace di stupire anche gli scienziati più esperti.

Al sicuro dentro una spugna, il verme marino Ramisyllis multicaudata ha risolto in maniera sorprendente il problema della riproduzione. L'articolo Ramisyllis multicaudata, il verme marino con centinaia di. ani proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Ramisyllis multicaudata, il verme marino con centinaia di… ani

Ne parlano su altre fonti

Ramisyllis multicaudata, il verme marino con centinaia di… ani; King Ghidorah di Godzilla ha dato il nome a un verme marino appena scoperto.

Scoperto il segreto genetico del verme marino con cento code, riproduzione mai vista prima - Un team internazionale ha realizzato la prima mappa genetica completa del bizzarro verme Ramisyllis kingghidorahi, che vive ramificato all’interno di spugne marine.

King Ghidorah di Godzilla ha dato il nome a un verme marino appena scoperto - i Syllis ramosa McIntosh trovati nel 1879 nelle Filippine e i Ramisyllis multicaudata, rivenuti nel 2012 nel nord dell'Australia.

Raccolgono sabbia da fondale marino, la analizzano e scoprono nuovo verme - Il team di ricerca, composto da ricercatori provenienti dall’Istituto Nazionale Giapponese di Ricerca Polare (NIPR), dal Museo nazionale di natura e scienza (NMNS) e dall’Università di Kochi (KU), ha ...