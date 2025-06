Raid russi su Kiev e Odessa è il più grande bombardamento notturno con droni dall’inizio della guerra Colpito anche un ospedale

Il conflitto in Ucraina si intensifica con il raid più massiccio mai sferrato su Kiev e Odessa, segnando un nuovo capitolo di escalation nelle ostilità. Questo grande attacco notturno con droni rappresenta un punto di svolta, colpendo anche un ospedale e mettendo in evidenza la gravità della crisi umanitaria in atto. La tensione cresce: quale sarà la prossima mossa nel difficile equilibrio di questa guerra?

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia.

