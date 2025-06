Raid russi nella notte su Kiev e Odessa | colpiti ospedali e case un morto e otto feriti

Una notte di terrore ha sconvolto Kiev e Odessa, colpite da un massiccio attacco di droni e missili provenienti dalla Russia. La difesa ucraina ha risposto con coraggio, ma il bilancio è drammatico: una vittima e otto feriti, con devastazioni che hanno coinvolto ospedali, case e scuole. È il più vasto bombardamento notturno degli ultimi tre anni, segnando un'altra terribile pagina nel conflitto in corso.

È stata una notte di terrore per le città ucraine di Kiev e Odessa, investite da un'ondata di droni e missili lanciati dalla Russia. L'Ucraina parla del più vasto bombardamento notturno con droni dall'inizio del conflitto, tre anni e mezzo fa. Nella capitale, la difesa aerea ha risposto con intensità , ma i detriti sono caduti su scuole e quartieri residenziali. Nel cielo si sono uditi almeno dodici esplosioni, colpi di arma da fuoco e il ronzio di una decina di velivoli senza pilota. Le autorità locali hanno parlato di un attacco in più ondate, con un "nuovo sciame di droni" segnalato mentre i primi erano ancora in volo.