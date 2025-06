Raid russi a Kiev gli ucraini cercano riparo nella metropolitana

Nelle profondità delle stazioni della metropolitana di Kiev, rifugiato tra rumori e paura, si cela il coraggio di chi cerca salvezza in un momento di grande crisi. Gli attacchi russi con droni e missili sconvolgono la capitale, ma la resilienza degli ucraini si fa sentire forte e chiara. Tra queste mura, Nina Nosivets e suo figlio Levko rappresentano la speranza che nessuna guerra può spegnere.

Ondate di attacchi con droni e missili russi lunedì notte hanno ferito almeno quattro persone a Kiev: molte persone hanno cercato riparo nelle stazioni della metropolitana della capitale ucraina. Tra loro c’erano anche Nina Nosivets, 32 anni, e suo figlio Levko di 8 mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raid russi a Kiev, gli ucraini cercano riparo nella metropolitana

