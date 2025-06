Raid di notte nell’asilo parrocchiale Distrutto il materiale per le recite

Una notte di puro vandalismo ha colpito l’asilo parrocchiale San Luigi di San Pietro in Casale, lasciando il luogo in totale disordine e con il materiale per le recite distrutto. Il responsabile, svanito nel nulla al sopraggiungere dei cuochi, ha causato danni ingenti, compromettendo le attività future dell’istituto. Proprio qui, ieri, si sono riaccese le preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto per spazi dedicati ai più piccoli.

Effrazione e vandalismi all'interno della sala polivalente dell'asilo parrocchiale San Luigi di San Pietro in Casale nella notte tra sabato e domenica. Il responsabile, scappato poi all'arrivo dei cuochi della scuola, avrebbe distrutto una vetrata per far accesso ai locali dell'asilo, dormito su un materasso che sarebbe servito per le recite, mangiato e bevuto lasciando in giro di tutto e lasciato gli spazi sottosopra. Proprio qui, ieri, sarebbero iniziati i campi estivi dell'Estate Ragazzi. Dura la polemica della minoranza dopo l'accaduto per voce del capogruppo di "RipartiAMO San Pietro", Mattia Polazzi: "Siamo di fronte all'ennesimo fatto gravissimo: una struttura dedicata ai bambini devastata durante la notte.

