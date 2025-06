Raid a Seregno contro i tabelloni Un denunciato

Un episodio che lascia senza parole: a Seregno, un giovane ha abbattuto alcuni tabelloni pubblicitari nel tentativo di influenzare l'esito dei referendum nazionali. Un gesto insensato e totalmente inutile, soprattutto considerando che il voto si è concluso senza raggiungere il quorum. La sua azione, più che determinare qualcosa, ha solo suscitato sdegno e preoccupazione, ricordandoci quanto sia importante rispettare le regole e il valore del voto democratico.

Con il suo gesto, chissà , pensava di poter determinare l'esito negativo dei referendum sul territorio nazionale. Un giovane, dopo avere abbattuto un paio di cartelloni in città , è stato denunciato dalla polizia locale. Un gesto insensato, compiuto a poche ore dal voto degli italiani. Decisamente ininfluente per l'esito del referendum che, tra l'altro, non ha neanche raggiunto il quorum. E oltretutto anche un gesto di cui non si è accorto nessuno, a parte la polizia locale che si è messa sulle sue tracce. Le indagini degli agenti sono state velocissime: grazie al sistema di videosorveglianza del territorio sono riusciti a osservare tutta la scena.

