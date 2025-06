Rai porte chiuse per il conduttore nonostante anni di successi | Questo non è un albergo

Nonostante anni di successi e un passato radioso in Rai, il conduttore si trova oggi con le porte chiuse, vittima dei grandi mutamenti nel panorama televisivo. Le voci di un possibile ritorno, alimentate da contatti promettenti, testimoniano quanto sia forte il suo impatto e quanto la sua assenza si faccia sentire nella rete pubblica. La domanda che si pongono molti è: riuscirà questa volta a riconquistare il suo posto in Rai?

Nel valzer della tv sarebbe in corso grandi mutamenti, nelle ore scorse si sono diffuse alcune indiscrezioni su un conduttore con uh passato radioso in Rai e che ora non sta attraversando un momento particolarmente positivo. In Rai, del resto, c'è una parte che lo rimpiange sia per la professionalità che per l'umanità che ha sempre dimostrato. "Da quello che sappiamo pare ci siano dei contatti molto stretti per farlo tornare nella tv di stato", spiega un insider sui social. E ancora: "La trattativa sembra avanzata e pare proprio che qualcosa si destinato a succedere".