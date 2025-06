Ragazzo di 26 anni ferito a coltellate in centro a Monza | i carabinieri cercano l’aggressore

Una notte tragica a Monza: un giovane di 26 anni è stato gravemente ferito durante una lite in via San Gerardo. Mentre il ragazzo lotta tra la vita e la morte in ospedale, le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca dell'aggressore. La comunità si stringe nel dolore, sperando che la verità venga presto a galla e che giustizia sia fatta. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

Nella notte tra domenica e lunedì 9 giugno in via San Gerardo a Monza un 26enne è stato ferito da numerose coltellate al culmine di una lite. Il ragazzo è ricoverato in ospedale con prognosi riservata, mentre i carabinieri sono al lavoro per rintracciare il responsabile dell'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Ragazzo Ferito Coltellate Monza

