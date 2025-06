Ragazzo arriva ferito in ospedale | Mi hanno accoltellato in discoteca a Torino Santa Rita

Una serata che si è trasformata in un incubo: un giovane di 18 anni a Torino, ferito da due fendenti durante una serata in discoteca, lotta ora per la sua salute tra le mura dell’ospedale Mauriziano. La violenza e l’imprevedibilità degli eventi ci ricordano quanto sia importante mantenere alta l’attenzione e promuovere la sicurezza nei locali della città. La comunità torinese si stringe attorno a lui, sperando in un pieno recupero.

Un ragazzo di 18 anni residente a Nole ha raccontato di essere stato accoltellato con due fendenti al fianco sinistro nella notte di domenica 8 giugno 2025 mentre si trovava nella discoteca Whitemoon di corso Sebastopoli a Torino. È stato trasportato dagli amici in auto all'ospedale Mauriziano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ragazzo arriva ferito in ospedale: "Mi hanno accoltellato in discoteca a Torino Santa Rita"

In questa notizia si parla di: Ragazzo Ospedale Accoltellato Discoteca

