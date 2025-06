Ragazzino di 14 anni precipita per 15 metri da una ferrata al Parco delle Fucine | si indaga sull’imbragatura

Un incidente drammatico scuote il Parco delle Fucine di Casto: un ragazzino di 14 anni precipita da una ferrata, rimettendo in discussione la sicurezza delle attrezzature. L'indagine è in corso per chiarire se l'imbragatura abbia avuto un ruolo nel tragico evento. La vicenda solleva importanti domande sulla manutenzione e la prevenzione negli sport outdoor, mettendo al centro l'attenzione sulla tutela dei giovani avventurieri. Continua a leggere.

La scorsa domenica 8 giugno un 14enne è precipitato per oltre 15 metri da una ferrata al Parco delle Fucine di Casto (Brescia) rimanendo gravemente ferito. Come appreso da Fanpage.it, è stata aperta un'indagine sull'incidente per accertare le condizioni dell'imbragatura che si sarebbe rotta facendo cadere il ragazzino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

