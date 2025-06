Ragazza cerca di saltare nel vuoto | la salva un carabiniere in extremis Il video

Un gesto di coraggio e tempestività ha evitato una tragedia a Milano. Una ragazza di 22 anni, seduta sul cornicione con gli occhi bendati, stava per saltare nel vuoto, ma un carabiniere del Nucleo Radiomobile è intervenuto in extremis, salvandola da un destino incerto. Il video dell’intervento testimonia il valore e la prontezza dei nostri uomini in divisa. Un esempio che ci ricorda quanto possa fare la differenza un gesto di umanità nei momenti più difficili.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una 22enne seduta sul cornicione di un tetto con gli occhi bendati. Nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, a Milano, a seguito di richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ragazza cerca di saltare nel vuoto: la salva un carabiniere in extremis. Il video

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ragazza cerca di saltare nel vuoto: la salva un carabiniere in extremis. Il video; Carabiniere fuori servizio salva una donna che vuole gettarsi nel vuoto, Meloni: Eroe; Carabiniere salva una donna dal tentativo di suicidio. Meloni: eroe.

Ragazza tenta di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di 20 metri: l’abbraccio con la poliziotta che l’ha salvata - I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato la ragazza seduta su un muro perimetrale alto circa 20 metri, pronta a saltare nel vuoto ...

Slaccia l'imbracatura e cade nel vuoto: modella di 19 anni muore mentre fa parasailing - Tijana Radonjic, di origini serbe, ha perso la vita durante le riprese di un video promozionale in Montenegro.

Esce in cerca di asparagi e precipita nel vuoto: muore una ragazza di 28 anni - A lanciare l'allarme un amico con cui sembra che la ragazza si trovasse in videochiamata al momento della caduta.