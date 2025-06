Rafforzamento di strade e percorsi lavori da 1 milione

In un impegno concreto per la sicurezza e la resistenza delle nostre strade, la Provincia di Reggio Emilia ha avviato due nuovi cantieri nel comune di Toano, con un investimento di oltre un milione di euro. Questi interventi sulla SP 8 e SP 90 mirano a consolidare la viabilità e prevenire il dissesto, garantendo un percorso più sicuro e affidabile per cittadini e pendolari. La priorità è la sicurezza: un passo importante verso un territorio più resiliente e protetto.

Nuovi cantieri per la sicurezza stradale con investimenti per oltre un milione di euro nel comune di Toano sulle SP 8 e SP 90, pronti al via due distinti interventi per il consolidamento della viabilità e la prevenzione del dissesto. Da ieri la Provincia di Reggio Emilia ha avviato importanti interventi nel comune di Toano, mirati a garantire maggiore sicurezza e resilienza alla viabilità . Sono iniziati ieri i lavori sulla strada provinciale Sp 90 Polcione - Morra - Cavola, in località Cavola (Via Secchia), i tratta di lavori urgenti di consolidamento di un movimento franoso al km 1+500. L’opera, finanziata attraverso fondi Pnrr – Missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica –, prevede la realizzazione di una paratia in cemento armato lunga 80 metri e alta fino a 14 metri, ancorata con tiranti e accompagnata dalla posa di nuove barriere di sicurezza con drenaggi e palizzate, per una investimento complessiva di 750mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rafforzamento di strade e percorsi, lavori da 1 milione

