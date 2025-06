Raffaella Granata | Mio nonno ucciso dalla camorra Ho ereditato l' amore per la giustizia

Raffaella Granata, giovane e determinata, ha ereditato dal nonno Raffaele l’amore per la giustizia e la voglia di cambiare il mondo. A soli 27 anni, ha conquistato il Premio America Giovani, simbolo di eccellenza e impegno, dimostrando che investire nello studio e nelle passioni può portare a grandi risultati. La sua storia ci ricorda che anche tra le sfide più dure, la forza di voler fare la differenza può trionfare.

Sognare in grande e mettere radici investendo sullo studio conviene sempre. Anche se agli occhi di molti può sembrare una scelta "da secchioni". Ne è prova vivente Raffaella Granata, che a soli 27 anni ha conquistato il Premio America Giovani, un riconoscimento che è stato assegnato alla Camera dei Deputati ai neolaureati che si sono contraddistinti per percorsi eccellenti. Il nonno, Raffaele Granata, è stato ucciso nel 2008 per ordine di Giuseppe Setola, capo di un'ala del clan dei Casalesi e lei ha ereditato dalla sua famiglia e da quella brutta storia "l'amore per la verità e per la giustizia".