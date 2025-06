Raffaella Carrà | ’82’ e ‘Fatalità’ album storici restaurati

Il 13 giugno 2025 segna un grande giorno per i fan di Raffaella Carrà e gli appassionati di musica italiana. Warner Music Italia rende omaggio alla leggenda con la ristampa di due album iconici, ‘Raffaella Carrà ‘82’ e ‘Fatalità’, in versioni restaurate e arricchite da grafiche originali. Dalle edizioni in vinile colorato al nuovo formato digitale, questa uscita celebra il talento e l’eredità della Carrà, offrendo ai fan un modo unico di rivivere le sue melodie senza tempo.

Il 13 Giugno 2025 è una data importante per gli amanti di Raffaella Carrà e non solo. Infatti la Warner Music Italia pubblica due album storici della Carrà: 'Raffaella Carrà '82' e 'Fatalità' con grafiche restaurate da quelle originali, in più versioni: vinile colorato, picture disc e per la prima volta anche in versione cd, già disponibili in pre-order. 'Fatalità' sarà disponibile anche in digitale dallo stesso giorno per la prima volta. Il primo album uscì in occasione del ritorno della Carrà in Rai con la trasmissione del sabato sera su Raiuno 'Fantastico 3'. La sigla, presente nell'album, era 'Ballo, Ballo' e fu subito un successo piazzandosi nei primi posti delle classifiche per diverse settimane.