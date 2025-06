Rafael Leao tra Milan e Bayern Monaco | il calciomercato si infiamma

Il calciomercato si infiamma mentre Rafael Leao celebra 26 anni tra luci e ombre: tra chi lo definisce un predestinato e chi lo etichetta come il simbolo di un talento ancora in evoluzione. Con Ibrahimovic che condivide momenti di relax sui social, il portoghese si trova al centro di voci di mercato che sembrano più vive che mai. Ma quale sarà il suo prossimo capitolo? Rimane da scoprire se continuerà a illuminare il Milan o approderà altrove.

