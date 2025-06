Radaelli e l’ipotesi di un accordo | Trionfo anche grazie ai nostri voti

Radaelli e l’ipotesi di un accordo sembrano aver contribuito in modo decisivo alla vittoria di Paola Colombo, conquistata anche grazie al sostegno dei nostri voti. "Un rigore a porta vuota", così Danilo Radaelli, ex candidato sindaco di Vivere Cernusco, commenta questa svolta politica. La partecipazione massiccia alle urne e il rispetto della tradizione di centrosinistra testimoniano l’impegno di una comunità unita, pronta a scrivere un nuovo capitolo per la città.

"Un rigore a porta vuota". Così Danilo Radaelli, ex candidato sindaco di Vivere Cernusco e Adesso (22,3% al primo turno) commenta la vittoria di Paola Colombo. "La città ha una lunga tradizione di centrosinistra, è andata a votare in massa, abbiamo raggiunto anche il quorum dei referendum, questa partecipazione racconta un’essenza frutto del lavoro di tanti gruppi nel tempo. Un impegno che va oltre la politica. C’è uno zoccolo duro progressista". Lui, indicato dal centrodestra, almeno fino a ieri, come il vero vincitore delle amministrative, è pronto a sedersi in Consiglio. "Saremo ancora in 3, porteremo avanti le nostre battaglie e vedremo se qualcosa cambierà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Radaelli e l’ipotesi di un accordo: "Trionfo anche grazie ai nostri voti"

In questa notizia si parla di: Radaelli Ipotesi Accordo Trionfo

Radaelli e l’ipotesi di un accordo: Trionfo anche grazie ai nostri voti.

Radaelli e l’ipotesi di un accordo: "Trionfo anche grazie ai nostri voti" - Così Danilo Radaelli, ex candidato sindaco di Vivere Cernusco e Adesso (22,3% al primo ...